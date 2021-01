Bayern Monachium - SC Freiburg w 16. kolejce Bundesligi. Mecz trwa

W 16. kolejce Bundesligi Bayern Monachium podejmuje SC Freiburg. W wyjściowym składzie Bawarczyków znalazł się Robert Lewandowski. Gospodarze grają o umocnienie pozycji lidera, ale i o zatarcie fatalnego wrażenia po blamażu w Pucharze Niemiec. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią!

16. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-01-17 15:30 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: Christian Dingert Bayern Monachium SC Freiburg 1 0 DO PRZERWY - R. Lewandowski 7'

Dla Bayernu to pierwszy występ po kompromitacji w krajowym pucharze. Obrońcy tytułu doznali sensacyjnej porażki z drugoligowym Holstein Kiel już w 1/16 finału rozgrywek, remisując 2-2 i odpadając po serii rzutów karnych. Dzisiaj pałają żądzą zmazania plamy i wiele wskazuje na to, że ich pierwsza ofiarą padną piłkarze Freiburga.



Zwycięstwo "Die Roten" będzie oznaczać dla nich zwiększenie przewagi nad drugim w tabeli RB Lipsk do czterech punktów. Druga porażka na przestrzeni kilku dni oznaczałaby w ekipie mistrza Niemiec istne trzęsienie ziemi.



Spotkanie rozpoczęło się dla gości od podwójnego ciosu. Już w 5.minucie z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Baptiste Santamaria. Chwilę potem arbiter zarządził analizę VAR, by sprawdzić, czy we własnym polu karnym ręką nie zagrywał jeden z graczy Freiburga. Nie dopatrzył się przewinienia, ale i tak za moment było 1-0. Po szybkiej kontrze i podaniu Thomasa Muellera do siatki z kilku metrów trafił Robert Lewandowski!

Jeszcze przed upływem kwadransa monachijczycy mogli stanąć przed szansą podwyższenia prowadzenia. Ręką w "szesnastce" blokował piłkę Amir Abrashi, ale arbiter nie podjął interwencji i nie wskazał na jedenasty metr.



Bayern Monachium - SC Freiburg 1-0 - trwa I połowa

Bramki: 1-0 Lewandowski (7.)

STATYSTYKI Bayern Monachium SC Freiburg 1 0 Posiadanie piłki 48,1% 51,9% Strzały 4 1 Faule 1 4

Bundesliga - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz