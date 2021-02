Bayern Monachium. Rummenigge wściekły po spóźnionym odlocie: Nie wiedzą, co nam zrobili

Szef Bayernu Karl-Heinz Rummenigge nie ukrywał złości, po tym jak mistrzowie Niemiec ze sporym opóźnieniem polecieli na Klubowe Mistrzostwa Niemiec. - Czujemy się oszukani przez władze polityczne Brandenburgii - powiedział były znakomity napastnik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Hertha Berlin - Bayern Monachium 0-1. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Sezon 2020/21 to wyjątkowo napięty terminarz dla wszystkich drużyn. A zwłaszcza dla Bayernu Monachium, który w piątek (5 lutego) grał w Berlinie, w poniedziałek i czwartek (8 i 11 lutego) ma zaplanowane spotkania w Katarze podczas Klubowych Mistrzostw Świata, a już w kolejny poniedziałek (15 lutego) czeka go kolejne ligowe starcie z Arminią Bielefeld.



Bawarczykom tak zależało na czasie, że przesunęli swoje piątkowe spotkanie z Herthą (1-0) pół godziny wcześniej. Wszystko po to, by zdążyć odlecieć z Berlina przed północą, kiedy w życie wchodził zakaz lotów międzynarodowych.



Niestety, złe warunki pogodowe uniemożliwiły wylot przed północą, a po tej godzinie drużyna nie dostała już pozwolenia na wylot.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

- Czujemy się oszukani przez władze polityczne Brandenburgii - grzmiał w komentarzu dla "Bilda" Karl-Heinz Rummenigge.



- Te osoby nie wiedzą nawet, co zrobili naszej drużynie - dodał z goryczą szef Bayernu.



Ostatecznie Bawarczycy najpierw udali się do Monachium, skąd odlecieli do Kataru. Na miejsce przybędą z ponad 10-godzinnym opóźnieniem.





Zdjęcie Szef Bayernu Karl-Heinz Rummenigge / AFP

WG