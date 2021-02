Prezes Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie z niemieckim oddziałem Sky Sports odniósł się do kilku kwestii dotyczących funkcjonowania klubu. Poruszył między innymi temat transferu Dayota Upamecano i odejścia Davida Alaby.

Sprawa austriackiego obrońcy jest dokładnie opisywana przez niemieckie media już od dłuższego czasu. W ostatnim czasie stało się już niemal pewne, że latem - po wygaśnięciu kontraktu - Alaba opuści Monachium.



Prezes Rummenigge potwierdził te doniesienia. Według jego słów odejście 28-latka jest już nieuniknione.



- Wygląda na to, że David Alaba na 99 procent opuści klub - przyznał prezes mistrza Niemiec. - Jest poważnym, kochanym i miłym facetem, którego wszyscy lubimy. Zasługuje na to, by do ostatniego dnia w Bayernie być dobrze traktowanym - dodał.



Po odejściu Alaby Bayern będzie musiał załatać lukę na środku obrony. Klub ma już nawet odpowiedniego kandydata na to stanowisko. To piłkarz RB Lipsk - Dayot Upamecano.

- Są również dwa inne kluby, które są nim zainteresowane. Teraz wszystko zależy od piłkarza i tego, jak szybko będzie chciał podjąć decyzję - przyznał Rummenigge.



Po 19 kolejkach Bundesligi Bayern jest liderem tabeli. Bawarczycy mają siedem punktów przewagi nad drugim RB Lipsk. Robert Lewandowski - z 24 bramkami na koncie - przewodzi natomiast klasyfikacji strzelców.

