Doniesienia niemieckich mediów potwierdziły się. Prezydent Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge poinformował, że Thiago Alcantara odejdzie z "Die Roten". Hiszpan występował w ekipie z Bawarii przez siedem lat.

Więcej szczegółów na temat odejścia Thiago Alcantary z Bayernu pojawiło się w niemieckich mediach kilka dni temu. "Sport Bild" twierdzi, że Hiszpan zostanie zgodę na opuszczenie "Die Roten" tylko wtedy gdy klub otrzyma za niego przynajmniej 30 milionów euro.



- Zaakceptowaliśmy to, Thiago ma z nami kontrakt ważny jeszcze przez rok i jeżeli porozumie się z jakimś klubem, to ten będzie musiał za niego zapłacić pewną kwotę. Nie chcę jednak mówić publicznie o tym, ile chcielibyśmy za niego dostać - powiedział prezydent Bayernu Karl-Heinz Rummenigge w rozmowie z niemieckim "Sky".



- Nie jestem zły. Lubię go, to bardzo dobry piłkarz z odpowiednią mentalnością. Musimy pamiętać o jednym. Thiago ma 29 lat, jeżeli chce spróbować jeszcze czegoś nowego, to musi to zrobić teraz. Potem może być ciężej o transfer - ocenił Niemiec



Hiszpański pomocnik przeszedł do Bawarczyków w lipcu 2014 roku. Od tej pory wystąpił w 231 spotkaniach dla "Die Roten", podczas których zdobył 31 bramek i zaliczył 37 asyst.



