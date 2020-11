Bayern Monachium przedstawił Davidowi Alabie ostateczne warunki przedłużenia kontraktu. Jeżeli Austriak ich nie zaakceptuje, latem odejdzie z klubu jako wolny zawodnik.

Saga z nowym kontraktem dla Davida Alaby ciągnie się już od kilku miesięcy. Obecna umowa obrońcy wygasa z końcem sezonu i na razie nie ma porozumienia między piłkarzem a jego klubem.

Dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić potwierdził, że przedstawiciele mistrza Niemiec przedstawili Austriakowi ostateczną wersję nowej umowy. Alaba dotychczas domagał się sporej podwyżki, na którą Bawarczycy nie chcieli przystać. W rozmowach z Bayernem reprezentował go Pini Zahavi, będący także agentem Roberta Lewandowskiego.



Mówi się, że 28-latek domaga się pensji na poziomie 20 mln euro rocznie. Tak dobrze w Monachium zarabiają jedynie Robert Lewandowski, Manuel Neuer oraz Thomas Mueller. Alabie mistrzowie Niemiec proponują 11 mln euro oraz sześć milionów euro bonusów.



Niemieckie media uważają, że agent Alaby rozpocznie teraz negocjacje z kilkoma europejskimi gigantami, jak Real Madryt czy Manchester City. Jeśli któryś z nich przystanie na warunki finansowe Alaby, prawdopodobnie latem zostanie jego nowym pracodawcą.



- W zeszłych tygodniach dwukrotnie spotykaliśmy z jego ojcem George'm oraz agentem Zahavim. Rozmowy były w porządku, ale od miesięcy kręcimy się w kółko - przyznał na łamach mediów Karl-Heinz Rummenigge, szef Bayernu.



- W pewnym momencie musimy zacząć myśleć o przyszłym sezonie i podjąć ostateczną decyzję - dodał, zaznaczają jednocześnie, że chciałby, aby piłkarz pozostał w klubie.



- David to wspaniały człowiek i topowy piłkarz. Teraz sam musi zdecydować, co dalej - postawił sprawę jasno Rummenigge.

