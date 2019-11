Hansi Flick pozostanie trenerem Bayernu Monachium przynajmniej do świąteczno-noworocznej przerwy. Taką deklarację złożył w piątek szef bawarskiego klubu Karl-Heinz Rummenigge.

Władze Bayernu poszukują nowego trenera po tym, jak słabe wyniki i grę utratą posady przypłacił Niko Kovacz. Decydująca okazała się klęska 1-5 z Eintrachtem Frankfurt.



Tymczasowym trenerem Bawarczyków został Hansi Flick, który rozpoczął samodzielną pracę od zwycięstwa z Olympiakosem 2-0 w Lidze Mistrzów, a następnie jego ekipa rozbiła Borussię Dortmund 4-0 w Bundeslidze.

Niemieckie media podawały nazwiska kolejnych kandydatów do przejęcia sterów w zespole mistrza Niemiec, ale lista potencjalnych następców Kovacza szybko się skracała. W piątek Rummenigge zapowiedział, że Flick dostanie szansę prowadzenia zespołu przynajmniej do końca roku.

- Uli Hoeness, Hasan Salihamidżić i ja publicznie ogłosiliśmy po sobotnim meczu w Dortmundzie, że Hansi Flick jest naszym głównym trenerem do odwołania. A ponieważ nie chcemy w każdą sobotę dostawać pytań, czy Hansi będzie trenerem też w kolejnym meczu, mówię wam: Do odwołania, Hansi Flick będzie - przynajmniej do Bożego Narodzenia - odpowiadał za wyniki, a być może nawet więcej dłużej - powiedział Rummenigge.

Szef Bayernu przekonywał, że Flick ma "imponujący pomysł na trening i taktykę. A także bardzo dobre relacje z piłkarzami".

- Mówię z przekonaniem: Ufamy Hansiemu Flickowi! - dodał Rummenigge.

Także Robert Lewandowski jest zdania, że Flick za trenerskimi sterami w Bayernie Monachium to korzystne dla zespołu rozwiązanie.

