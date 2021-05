Robert Lewandowski dokonał niesamowitego! Polski atakujący podbił rekord legendarnego Gerda Muellera i zdobył 41 bramek w jednym sezonie Bundesligi. Jak przyznał napastnika Bayernu Monachium w rozmowie z magazynem "Sportweek" kluczem do sukcesu jest regularny trening - Wielu myśli, że jestem robotem, ale jestem tylko człowiekiem - przyznał "Lewy".

Robert Lewandowski Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera. Snajper Bayernu trafił do siatki w meczu z Augsburgiem

Robert Lewandowski ma za sobą niesamowity sezon. Polski napastnik aż 41 razy trafił do siatki w starciach Bundesligi i pobił tym samym rekord Gerda Muellera. Atakujący Bayernu sięgnął również po nagrody piłkarza roku UEFA oraz FIFA.



Dziennikarze włoskiego magazynu "Sportweek" postanowili przepytać Lewandowskiego, czy czuje się on obecnie najlepszym napastnikiem na świecie.



- To nie jest coś na czym mi zależy. Staram się dawać z siebie wszystko i strzelać gole. Od lat jestem jednym z najlepszych - może najlepszym, chciałbym taki być. Zdobycie Złotej Piłki nie było moim celem. Wygrałem nagrody UEFA i FIFA, co jest dla mnie bardzo ważne - powiedział Robert Lewandowski.



- Lionel Messi i Cristiano Ronaldo są na szczycie od dawna. Myślę, że mogę ich teraz "zaprosić do mojego stolika", porozmawiać o piłce nożnej - naszej pasji - bo w zeszłym sezonie wygrałem wszystko - dodał.

Lewandowski znany jest także z sumiennej pracy na treningach i ze zdrowego trybu życia. Gracz Bayernu przyznał, że codzienny trening jest kluczem do sukcesu.



- Wielu myśli, że jestem robotem, ale jestem tylko człowiekiem. Dla napastnika najważniejszy jest codzienny trening. Bardzo ważne jest również to, aby wypracować odpowiednie schematy i błyskawicznie podejmować decyzje. Talent jest ważny, ale bez ciężkiej pracy nie przetrwa - stwierdził "Lewy".



W przyszłym sezonie Bayern Monachium będzie prowadził nowy trener - Julian Nagelsmann. Reprezentant Polski odniósł się do decyzji o zatrudnieniu Niemca.

- Jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać, nie znam go osobiście. Myślę natomiast, że jest dobrym trenerem. Wygląda na kogoś, kto potrafi wydobyć wszystko co najlepsze ze swoich zespołów. Piłkarze pod jego wodzą wykraczali poza swoje oczekiwania, więc musi być dobrym taktykiem.



Dorobek strzelecki Roberta Lewandowskiego jest niesamowity. Atakujący odpowiedział również na pytanie, czy byłby w stanie powtórzyć ten wyczyn w Serie A.



- Na pewno w Serie A mógłbym rozegrać więcej spotkań. Strzeliłem kilka goli przeciwko włoskim drużynom w Lidze Mistrzów ale myślę, że wiele zależałoby od drużyny. Strzelenie tylu bramek mogłoby nie być takie proste, Serie A jest o wiele bardziej taktyczną ligą.



