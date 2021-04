Kapitalne wieści dochodzą do nas z ośrodka treningowego Bayernu Monachium. Podczas środowej sesji treningowej mistrzów Niemiec Robert Lewandowski pracował z resztą drużyny. Nasz reprezentant ma wrócić do gry w sobotniej potyczce ligowej z FSV Mainz.

Rehabilitacja Lewandowskiego trwa już niemal miesiąc. Na szczęście dobiega już końca. Bayern podszedł do sprawy ostrożnie, nie chcąc narazić swojej największej gwiazdy na pogłębienie kontuzji.



Polak stopniowo zwiększał swoje obciążenia treningowe, a w środę wrócił już do pracy z resztą zespołu pod okiem trenera Hansiego Flicka.



Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Bayernu, "Lewy" ukończył większą część sesji treningowej, co stanowi kolejny duży krok w stronę jego powrotu na ligowe boiska.



Nasz reprezentant zadeklarował już, że zamierza pojawić się na murawie w starciu z Mainz ( czytaj TUTAJ! ).





Dobre wiadomości z ośrodku Bayernu

Lekkie treningi we wtorek wznowili także Serge Gnabry - który dwa tygodnie temu otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - oraz wracający po kontuzji Corentin Tolisso.



