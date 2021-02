Thomas Mueller w meczu z 1. FC Koeln zaliczył kolejną asystę przy bramce Roberta Lewandowskiego. Z tej okazji polski napastnik przechrzcił swojego kolegę na "Thomassist Mueller".

Lewandowski tym samym nawiązał do wypowiedzi udzielonej przez samego Muellera. Jakiś czas temu niemiecki zawodnik został zapytany o porównanie Cristiano Ronaldo oraz Lionela Messiego. Odparł, że w jego drużynie gra równie skuteczny zawodnik - "Robert Lewangoalski".

- You know, LewanGOALski? - upewnił się jeszcze Mueller, obawiając się, że obecni na sali dziennikarze nie zrozumieli jego żartu. Wypowiedź ta szybko zyskała miano kultowej wśród kibiców Bayernu.



Teraz Lewandowski zrewanżował się koledze, nagrywając podobne wideo po meczu z 1. FC Koeln.



- Mamy w Bayernie takiego gościa, jak Thomassist Mueller. You know, ThomASSIST Mueller? - mówi na nagraniu Lewandowski. Mueller natychmiast docenił żart polskiego napastnika. "Jesteś taki zabawny" - napisał na Twitterze, dodając emotikony płaczących ze śmiechu buziek.



Pora na dowcip była jak najbardziej odpowiednia. Mueller w meczu z Koeln potrzebował bowiem... 32 sekund, aby asystować przy bramce Lewandowskiego. Obaj panowie współpracują ze sobą znakomicie. Dla Lewandowskiego był to już 51. gol w karierze zdobyty po podaniu Thomasa Muellera.

31-letni Niemiec jest najlepszym asystentem Bayernu w tym sezonie, mając na koncie 13 asyst. W zeszłym sezonie uzbierał ich aż 26, a w całej karierze - 208.



Zdjęcie Robert Lewandowski i Thomas Mueller cieszą się ze zdobytej bramki / RONALD WITTEK / PAP/EPA

