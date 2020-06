- Próbuje zrozumieć wszystkich graczy. Rozmawia z każdym. To jego największa zaleta - mówi o Hansim Flicku Robert Lewandowski. Niemiecki szkoleniowiec osiąga z Bayernem Monachium doskonałe wyniki.

Wygrywając 22 z 25 pierwszych spotkań w roli trenera Bayernu Monachium Flick ustanowił nowy rekord monachijskiego klubu. Takiego początku nie miał żaden trener przed nim w historii.

Pod wodzą Flicka błyszczy także Lewandowski. Polak wystąpił w 21 spotkaniach pod jego wodzą, zdobywając 23 bramki.



W niemieckich mediach napastnik Bayernu zdradził, co uważa za największą zaletę Flicka, dla którego - w co ciężko uwierzyć - jest to debiutancka praca w roli pierwszego szkoleniowca.



- Próbuje zrozumieć wszystkich graczy. Rozmawia z każdym. To jego największa zaleta - powiedział Lewandowski niemieckiemu "Bildowi".