Dwa dni temu Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował na bieżni po przebytej operacji pachwiny. W czwartek wrócił na boisko, przeprowadzając indywidualny trening.

Lewandowski tuż po ostatnim meczu zeszłego roku (21 grudnia) przeszedł planowany od dawna zabieg przepukliny pachwinowej. Z tego powodu napastnik musiał zrobić sobie krótką przerwę od treningów, co wykorzystał m.in. pojawiając się na gali Mistrzów Sportu. "Lewy" z powodu pauzy nie poleciał też do Kataru, gdzie Bayern przygotowuje się do rundy wiosennej.

We wtorek trener Hansi Flick poinformował, że Lewandowski odbył pierwsze zajęcia na bieżni i wrócił do lekkiego treningu. Kapitan polskiej kadry stopniowo ma zwiększać swoje obciążenia.

Bawarczycy zamieścili w sieci zdjęcia z czwartkowej sesji treningowej Lewandowskiego. Polak wrócił już na boisko, gdzie trenował indywidualnie.



Według zapewnień Bayernu i samego napastnika Lewandowski ma być gotowy do gry w pierwszym spotkaniu po zimowej przerwie, gdy Bayern 19 stycznia zmierzy się z Herthą.

Lewandowski ma na koncie 19 goli w 17 kolejkach i jego jedynym poważnym konkurentem w walce o tytuł króla strzelców Bundesligi jest na razie Timo Werner z RB Lipsk, który zdobył 18 bramek.



