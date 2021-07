Bayern Monachium. Robert Lewandowski wrócił do treningów

Bundesliga

Robert Lewandowski we wtorek wrócił do treningów z Bayernem Monachium. Kapitan reprezentacji Polski rozpoczął przygotowania do nowego sezonu.

