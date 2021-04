Spekulacji wokół przyszłości Roberta Lewandowskiego nie ma końca. Według niemieckich źródeł odejście polskiego napastnika z Bayernu Monachium istotnie może się dokonać. Doszłoby do tego latem 2022 roku.

Dziś wielu kibiców bawarskiego klubu nie wyobraża sobie przyszłości bez Lewandowskiego.



Snajper Bayernu i reprezentacji Polski jest absolutnym znakiem jakościowym, strzela gole jak na zawołanie i bije kolejne rekordy. Ile znaczy absencja "Lewego" daleko nie trzeba szukać - zespół osłabiony brakiem naszego snajpera odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, przegrywając dwumecz z Paris Saint-Germain.



Sytuacja w stołecznym klubie jest jednak bardzo dynamiczna, a w związku z tym rozwojowa. Hit transferowy w postaci zatrudnienia nowego trenera Juliana Nagelsmanna sprawia, że w kadrze możliwe są zdecydowane ruchy.

Robert Lewandowski i Manuel Neuer odejdą z Bayernu?

Ta znacząca roszada plus spekulacje, że z szefostwem Bayernu chłodniejsze stosunki ma agent "Lewego", Pini Zahavi, powoduje, że wokół przyszłości Polaka znów pojawiają się znaki zapytania.

Zdaniem sport1.de w klubie mogłoby dojść do małej rewolucji, a mianowicie odejścia Lewandowskiego i bramkarza Manuela Neuera. Konkretne oferty za Polaka ciągle spływają, a jego kontrakt z Bayernem obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.



Do tak radykalnych zmian miałoby dojść latem przyszłego roku. Kto mógłby zastąpić Polaka na szpicy? Spekuluje się, że byłby to robiący furorę w Borussii Dortmund 20-letni Erling Haaland. Gdyby tak się stało, na linii Bayern - BVB doszłoby do powtórki głośnego transferu, jak w 2014 roku z Lewandowskim.