Bayern Monachium. Robert Lewandowski w jedenastce dekady według "Whoscored"

Portal "Whoscored" zsumował noty ze wszystkich spotkań Bayernu Monachium z ostatniej dekady i pokusił się o stworzenie jedenastki marzeń Bawarczyków. Miejsce na środku ataku przypadło oczywiście Robertowi Lewandowskiemu.

Gigantyczna baza danych "Whoscored" zawiera w sobie m.in. zaawansowane dane statystyczne ze wszystkich spotkań Bundesligi, Premier League, Serie A, czy Ligi Mistrzów ostatnich lat. Na podstawie specjalnie opracowanego algorytmu system przydziela - w oparciu o statystyki meczowe - notę każdemu piłkarzowi. Teraz portal pokusił się o zsumowanie i uśrednienie wyników ze wszystkich spotkań Bayernu z ostatnich 10 lat i w ten sposób stworzył drużynę dekady.

Znalazł się w niej oczywiście Robert Lewandowski, któremu niewiele zabrakło do tego, by zebrać najlepszą średnią not spośród wszystkich piłkarzy Bawarczyków. "Lewy" zebrał średnią ocenę 7,62 i minimalnie pokonał go Arjen Robben, który ze średnią 7,68 został uznany piłkarzem dekady w Bayernie.

"Robben spędził w Bayernie niemal całą dekadę, zanim odszedł na emeryturę przed sezonem. W tym czasie tylko pięciu piłkarzy zaliczyło więcej występów dla Bayernu w Bundeslidze i Champions League. Jeśli był zdrowy, Holender był nie do zatrzymania, czego ukoronowaniem było zwycięstwo w Lidze Mistrzów w 2013 roku. W finale zdobył jedną spośród swoich 120 bramek dla Bayernu w 258 występach" - napisano w uzasadnieniu nagrody dla Robbena.

