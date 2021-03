Kapitalna dyspozycja strzelecka Roberta Lewandowskiego wciąż podgrzewa dyskusję dotyczącą pobicia przez Polaka rekordu legendarnego Gerda Muellera. Według przeprowadzonej ostatnio w Niemczech symulacji "Lewy" przebije wyczyn słynnego snajpera w ostatniej kolejce bieżącego sezonu Bundesligi.

W minioną sobotę Lewandowski strzelił dwa gole w wygranym 5-1 spotkaniu z FC Koeln. Oznacza to, że po 23 rozegranych kolejkach Polak ma na koncie 28 goli.

Takim wynikiem na tym etapie rozgrywek nie mógł się dotąd pochwalić żaden inny snajper, nawet sam Mueller. To właśnie legendarny Niemiec ustanowił niepobity do dziś rekord 40 zdobytych w jednym sezonie bramek na boiskach Bundesligi. W bieżących rozgrywkach "Lewy" kolejny już raz spróbuje pobić to osiągnięcie.

Robert Lewandowski strzeli 43 gole?

W minionym sezonie Polak strzelił 34 gole w lidze. Tym razem powinien zanotować... 43 trafienia! Tak przynajmniej uważają dziennikarze "Bilda".

Niemiecka redakcja przeprowadziła symulację czekających nas kolejek Bundesligi i bazując na dotychczasowych wyczynach Lewandowskiego przewidziała, ile bramek strzeli w nich as Bayernu Monachium.

Z przedstawionej analizy wynika, że "Lewy" pobije rekord Muellera w ostatniej kolejce Bundesligi, strzelając trzy gole w starciu z Augsburgiem. Hat-tricka ma zanotować także w starciach z Wolfsburgiem i ekipą Mainz. Zdaniem "Bilda" rozpędzonego Polaka zatrzymają tylko bramkarze: VfB Stuttgart, RB Lipsk, Bayeru Leverkusen i Borussii Moenchengladbach.

Matematyka sprzyja "Lewemu"

To oczywiście tylko zabawa w przewidywanie przyszłości, jednak matematyka także daje Lewandowskiemu ogromne szanse na pobicie rekordu. Do tej pory Polak strzelał średnio 1,27 gola na mecz. By poprawić wyczyn Muellera, w pozostałych potyczkach musi zanotować skuteczność na poziomie 1,18 bramki na spotkanie. O ile oczywiście zobaczymy naszego reprezentanta we wszystkich ligowych potyczkach.

Prognoza "Bilda" dotycząca skuteczności Lewandowskiego w starciach z poszczególnymi rywalami:

Borussia Dortmund - dwa gole Lewandowskiego

Werder Brema - jeden gol

VfB Stuttgart - brak gola

RB Lipsk - brak gola

Union Berlin - jeden gol

VfL Wolfsburg - trzy gole

Bayer Leverkusen - brak gola

FSV Mainz - trzy gole

Borussia Moenchengladbach - brak gola

SC Freiburg - dwa gole, wyrównany rekord Muellera

FC Augsburg - trzy gole - "Lewy" kończy sezon z 43 trafieniami i trafia na sam szczyt listy najlepszych snajperów w skali sezonu

