Robert Lewandowski to piłkarz niemal kompletny. Polak nie tylko sieje spustoszenie pod bramką rywala, lecz jest także najcelniej podającym napastnikiem w niemieckiej ekstraklasie.

Jak podaje oficjalny profil Bundesligi na Twitterze, aż 86 procent podań snajpera Bayernu Monachium trafia do adresata. Żaden inny atakujący nie może pochwalić się takim wynikiem.



Inni napastnicy mogą także z zazdrością zerkać na dorobek strzelecki "Lewego".



W pierwszych siedmiu kolejkach Bundesligi kapitan polskiej kadry trafiał do siatki aż 11 razy.



To niesamowity dorobek, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Lewandowski nie wystąpił w spotkaniu z FC Koeln. Dostał wtedy wolne od trenera, by w pełni sił przystąpić do kolejnych spotkań.



Drugi w rankingu strzelców Lucas Alario strzelił jak dotąd siedem goli, a trzeci Erling Haaland - sześć.

Polak zapewne nie zamierza się jednak równać ze swoimi rywalami, lecz chce samotnie gonić historyczny rekord Gerda Muellera, który w jednym sezonie Bundesligi strzelił aż 40 goli.



