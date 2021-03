Piłkarz Bayernu Monachium Robert Lewandowski, który zdobył w sobotnim meczu Bundesligi z FC Koeln dwa gole, znalazł się w drużynie kolejki magazynu "Kicker". Z 28 bramkami Polak prowadzi w klasyfikacji "Złotego Buta" dla najlepszego strzelca w Europie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Bayern Monachium - FC Koeln 5-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Lewandowski jest w życiowej formie, co pokazuje nie tylko liczba zdobytych goli, ale też notowania w prestiżowym magazynie. Kapitan reprezentacji Polski w jedenastce kolejki "Kickera" znalazł się już po raz ósmy w obecnym sezonie. Nikt inny nie był w niej więcej niż pięć razy.

Reklama

Do tego czterokrotnie uznawany był za najlepszego piłkarza kolejki, choć po minionym weekendzie tytuł ten trafił do Japończyka Wataru Endo z VfB Stuttgart - dwie bramki i dwie asysty, wygrana z Schalke 04 Gelsenkirchen 5-1. Więcej niż raz to wyróżnienie spotkało jeszcze tylko Chorwata Andreja Kramarica z Hoffenheim - dwukrotnie.

Bayern pokonał FC Koeln również 5-1, a Lewandowski trafił do siatki dwa razy, powiększając ligowy dorobek do 28 goli. Wzrosła jego przewaga w klasyfikacji "Złotego Buta" nad Argentyńczykiem Lionelem Messim oraz Portugalczykami - Cristiano Ronaldo i Andre Silvą.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Najmocniejsze ligi mają współczynnik "2", stąd Polak ma 58 pkt. Na drugim miejscu jest zdobywca 27 bramek dla mistrza Norwegii Bodoe/Glimt Kasper Junker. Jednak w tych rozgrywkach przelicznik wynosi 1,5, więc Duńczyk ma 40,5 pkt. Już tego wyniku nie poprawi, ponieważ sezon w tym kraju się zakończył.

Kolejne miejsca zajmują Ronaldo, Silva i Messi - wszyscy mają po 19 trafień, odpowiednio, w lidze włoskiej, niemieckiej i hiszpańskiej. Wszystkie zaliczane są do najsilniejszych, więc liczba goli mnożona jest przez dwa, czyli mają po 38 punktów. Cała trójka w minionej kolejce zdobyła po jednej bramce.

W poprzednim sezonie laureatem nagrody "Złoty But" został Włoch Ciro Immobile z Lazio Rzym. Lewandowski był drugi.

mm/ cegl/

Bundesliga - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy