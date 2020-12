Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie podejmuje RB Lipsk w hicie 10. kolejki Bundesligi. Stawką potyczki jest fotel lidera tabeli. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią!

10. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-12-05 18:30 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: Daniel Siebert Bayern Monachium RB Lipsk 0 1 DO PRZERWY - C. Nkunku 19'

Dla Lewandowskiego to powrót do gry po przymusowej pauzie. W mijającym tygodniu Polak zmagał się z urazem mięśniowym. Z tego powodu nie poleciał z zespołem na mecz z Atletico Madryt (1-1) w Lidze Mistrzów.



Już na przedmeczowej konferencji prasowej trener Hansi Flick zapowiedział jednak, że w sobotę "Lewy" będzie do jego dyspozycji. Kapitan reprezentacji Polski znalazł się w wyjściowej jedenastce i poluje na kolejne bramki. Z 12 trafieniami na koncie otwiera obecnie klasyfikację strzelców Bundesligi.



Monachium to bardzo trudny teren dla piłkarzy z Lipska. W czterech dotychczasowych meczach nie zdobyli tam jeszcze bramki. W sumie ugrali ledwie punkt.



Jeśli podopiecznym Juliana Nagelsmanna uda się dzisiaj przełamać złą passę, zasiądą na fotelu lidera. Taki scenariusz ziści się wyłącznie w przypadku zwycięstwa gości. Do prowadzących "Die Roten" przed pierwszym gwizdkiem tracili dwa punkty.



Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia gości, tyle że... w poprzeczkę. Już w drugiej minucie z 20 metrów potężnie uderzył Sabitzer. Do szczęścia zabrakło mu ledwie kilku centymetrów.



Ale po kolejnych kilkunastu minutach i tak zrobiło się 0-1. Fatalny błąd popełnił Neuer, wychodząc daleko poza pole karne. Rywale przypuścili kontrę, futbolówka trafiła do Nkunku, a ten łatwo minął golkipera Bayernu i strzelił do pustej bramki.





Bayern Monachium - RB Lipsk 0-1 - trwa I połowa

Bramki: 0-1 Nkunku (19.)





STATYSTYKI Bayern Monachium RB Lipsk 0 1 Posiadanie piłki 62,8% 37,2% Strzały 2 5 Rzuty rożne 3 2

