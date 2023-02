Nie ma chyba gorszego rywala dla Bayernu Monachium niż Borussia Mönchengladbach . Źrebaki z Gladbach albo przegrywają z nim wyraźnie (np. 0-6), albo wygrywają, a ten drugi wypadek zdarza się częściej. Patent Borussii na Bayern jest doprawdy niesamowity i ten mecz też go potwierdził.

Nie minął kwadrans, gdy Bayern grał już w dziesiątkę i stracił gola. Dayot Upamecano wyleciał z boiska za faul taktyczny przed własną bramką, chociaż sam protestował i do akcji wkroczył VAR. A krótko potem Lars Stindl w efektowny sposób zaskoczył monachijskiego bramkarza. Początek był zatem piorunujący i poniósł Borussię Mönchengladbach.

Bayern wyrównał. Gladbach go dobiło

Bayern jednak zdołał wyrównać. Alphonso Davies wyłożył piłkę do Erica Maxima Choupo-Motinga, który z bliskiej odległości wpakował ją do siatki. Nie znaczyło to jednak, że Bayern odzyskał mecz. Borussia zadała bowiem następnie dwa potężne ciosy. Jonas Hofmann wykończył akcję Alassane Plei, a Marcus Thuram wspaniale zakończył kolejne natarcie kolegów. A przecież po drodze zespół Gladbach trafił jeszcze potężną bombą w poprzeczkę.