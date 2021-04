Po zwycięstwie 2-0 nad Bayerem Leverkusen drużyna Bayernu Monachium przygotowuje się do sobotniego starcia z FSV Mainz, w którym może zapewnić sobie mistrzostwo Niemiec. Na środowym treningu pojawił się prezes Karl-Heinz Rummenigge, który odbył przyjacielską pogawędkę z trenerem Hansim Flickiem. Niemieckie media uznały to za element misji pokojowej, która zaskakująco szybko przynosi rezultaty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium. Robert Lewandowski pracuje nad powrotem na boisko. Wideo INTERIA.TV

Reklama

W ostatnim czasie w obozie Bayernu dochodziło do nieustannych tarć, zwłaszcza pomiędzy trenerem Flickiem i dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem. Nie ulegało wątpliwości, że nagromadzenie negatywnych emocji może w końcu doprowadzić do wybuchu "bomby", a za taką trzeba uznać decyzję szkoleniowca o chęci opuszczenia drużyny.



O swoich planach trener Flick poinformował w sobotę za pośrednictwem mediów. Wcześniej przekazał je także władzom klubu oraz zawodnikom. Mimo to jego wystąpienie wywołało gniew włodarzy Bayernu. Władze "Die Roten" wydały nawet specjalny komunikat, w którym przekazały, iż "nie pochwalają jednostronnej komunikacji" Flicka.

Reklama

Wydaje się jednak, że ewentualny konflikt w klubie został już jednak zażegnany. Jak donosi "Bild", prezes Karl-Heinz Rummenigge pojawił się w środę na zajęciach drużyny. Gdy Flick go zauważył, kopnął w jego stronę piłkę, po czym błyskawicznie otrzymał podanie zwrotne. Po chwili obaj przywitali się tzw. "żółwikiem", i w dali się w trwającą kilka minut rozmowę. Wyglądali na wyluzowanych i zrelaksowanych.

Lewandowski w rozmowie z Flickiem i Rummenigge

Później do prezesa i trenera dołączył Robert Lewandowski, który ma za sobą pierwszy trening z drużyną po kontuzji ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij! ). Podczas trwającego około 10 minut dialogu "Lewy" kilkukrotnie wskazywał palcem na kolano. Wszystko wskazuje na to, że Polak będzie gotowy do gry w sobotnim spotkaniu z Mainz, w który Bayern może zapewnić sobie mistrzostwo Niemiec.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź

TB

Bundesliga - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy