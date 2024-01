Bayern Monachium pokazał klasę. Przepiękny gest po śmierci Beckenbauera

W poniedziałek 8 stycznia napłynęła do nas tragiczna wiadomość z Niemiec. W wieku 78 lat zmarł legendarny piłkarz, trener oraz działacz sportowy Franz Beckenbauer. Swoje pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu "Cesarz" stawiał w barwach bawarskiego zespołu Bayernu Monachium. W tym też klubie utytułowany Niemiec spędził większość swojej kariery - w pierwszym zespole "Die Roten" występował od bowiem w latach 1964-1977. Później był on jeszcze zawodnikiem New York Cosmos i Hamburger SV, jednak w żadnym w tych klubów nie odniósł już tak imponujących osiągnięć. Wcale nie bez powodu Franz Beckenbauer nazywany był legendą. Wraz z Bayernem Monachium zdobył on m.in. cztery mistrzostwa kraju, cztery Puchary Niemiec i trzy Puchary Europy.