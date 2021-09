6. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-09-24 20:30 | Stadion: Sportpark Ronhof Thomas Sommer | Arbiter: Robert Schröder SpVgg Greuther Fürth Bayern Monachium 1 3 DO PRZERWY 0-2 C. Itten 88' T. Müller 10' J. Kimmich 31' S. Griesbeck 70' (samob.)

Bawarczycy do starcia przystępowali, mogąc pochwalić się kapitalnym bilansem tego sezonu. Dotąd z ośmiu oficjalnych spotkań tego sezonu wygrali aż siedem i tylko raz zremisowali (1-1) z Borussią Moenchengladbach w pierwszej kolejce Bundesligi). Beniaminek po pięciu seriach ligowych gier na koncie miał zaledwie jeden punkt, zdobyty w boju z Arminią Bielefeld (1-1) jeszcze w sierpniu. Nawet najwięksi kibice "Kleeblätter" mogli mieć problemy, by wydobyć z siebie pokłady optymizmu. Starcie w wyjściowym składzie rozpoczął rzecz jasna Robert Lewandowski, który w tym sezonie już siedmiokrotnie pokonywał bramkarzy Bundesligi.

Bayern rozpoczął mecz z przytupem

Zgodnie z przewidywaniami Bawarczycy od początku ruszyli do zdecydowanego ataku i w 2. minucie stworzyli pierwszą, groźną sytuację. "Lewego" ubiegł jednak obrońca. Na objęcie prowadzenia przez mistrzów kraju nie trzeba było długo czekać. W 10. minucie Alphonso Davies zagrał tuż przed pole karne, gdzie czaił się Thomas Mueller. Niemiec płaskim strzałem pokonał bramkarza. Kilka minut później strzelec bramki po ładnej, dwójkowej akcji ponownie znalazł się w znakomitej sytuacji. Tym razem nie trafił jednak w światło bramki.



Bayern miał przewagę optyczną, ale niewiele z niej wynikało. Gospodarze z kolei szukali swojej szansy. W 25. minucie egzekwowali rzut wolny z lewej strony boiska. Udało się go przekuć na celny strzał, choć nie miał on prawa zaskoczyć Manuela Neuera. SpVgg Greuther Fuerth z czasem zaczynało tracić rezon. W 29. minucie gry z dystansu niecelnie uderzył Leon Goretzka, a chwilę wcześniej w "szesnastkę" wpadł Mueller, który jednak nie zdołał uderzyć. Kolejny gol dla gości wisiał w powietrzu.



Festiwal szans Bayernu w końcówce pierwszej połowy

Padł... niespełna 120 sekund później. Po długiej wymianie podań Leroy Sane wyłożył piłkę do Joshuy Kimmicha, który pewnym uderzeniem pokonał zasłoniętego golkipera. Ekipa Juliana Nagelsmanna się rozpędzała. W 33. minucie wyprowadziła modelowy wręcz kontratak, ale Sane, po otrzymaniu podania w pole karne, zamiast uderzać szukał niepotrzebnie zagrania "w ciemno" za plecy. W całej grze ofensywnej Bawarczyków niespecjalnie widoczny był Lewandowski, który nie otrzymał ani jednego podania umożliwiającego mu sprawdzenie umiejętności Saschy Burcherta. Do przerwy kolejne gole już nie padły mimo, iż Bayern stworzył co najmniej dwie, doskonałe sytuacje: w 39. minucie Mueller mógł głową trafić do siatki, ale w ostatniej chwili uprzedził go obrońca, zaś chwilę później Kimmich "ostemplował" poprzeczkę.

Po zmianie stron błyskawicznie zrobiło się gorąco. Już w 48. minucie Benjamin Pavard brutalnie zaatakował Juliana Greena, otrzymując czerwoną kartkę i dając "Kleeblätter" szansę na uderzenie bezpośrednio z rzutu wolnego 20 metrów od bramki. Branimir Hrgota przymierzył celnie, ale Neuer był czujny.



Zmarnowana szansa "Lewego"

W 58. minucie dogodnej sytuacji doczekał się wreszcie Lewandowski. Polak otrzymał podanie na jedenasty metr i uderzył z pierwszej piłki, ale w sam środek bramki, co nie mogło zaskoczyć golkipera. Dziesięć minut później w znaczący sposób przyczynił się do trzeciej bramki dla drużyny z Monachium - po dośrodkowaniu z prawej strony boiska zmusił do błędu obrońcę rywali, Sebastiana Griesbecka, który posłał piłkę... między nogi własnego bramkarza.

Kolejne minuty odarte były z emocji. Defensywa Bayernu pozwalała sobie na wiele, ale gracze gospodarzy nie potrafili tego wykorzystać. Udało im się w końcu w 88. minucie, kiedy po celnym dograniu z prawej strony boiska głową pokonał Neuera Cedric Itten.

Lewandowski pozbawiony był z kolei bramkowych szans i ostatecznie jego kapitalna seria oficjalnych spotkań w barwach Bayernu ze strzelonym golem zatrzymała się na 19 meczach. Poprzednio nie trafił do siatki... 11 lutego 2021 roku, w finale Klubowych Mistrzostw Świata.



1 3 SpVgg Greuther Fürth Bayern Monachium Neuer Pavard Oswald Süle Hernández Sané Kimmich Goretzka Müller Boyle Lewandowski Burchert Meyerhöfer Bauer Viergever Willems Green Seguin Griesbeck Dudziak Kallevik Nielsen Hrgota SKŁADY SpVgg Greuther Fürth Bayern Monachium Sascha Burchert Manuel Neuer Marco Meyerhöfer 49′ 49′ Benjamin Pavard Maximilian Bauer Dayotchanculle Oswald Upamecano 54′ 54′ Nick Viergever 87′ 87′ Niklas Süle Jetro Willems Lucas François Bernard Hernández Pi 86′ 86′ Julian Green 44′ 44′ 61′ 61′ Leroy Aziz Sané Paul Seguin 31′ 31′ Joshua Walter Kimmich 70′ (samob.) 70′ (samob.) 77′ 77′ Sebastian Griesbeck 87′ 87′ Leon Goretzka Jeremy Dudziak 10′ 10′ 76′ 76′ Thomas Mueller 67′ 67′ Håvard Kallevik Nielsen Alphonso Boyle Davies 20′ 20′ 77′ 77′ Branimir Hrgota Robert Lewandowski REZERWOWI 83′ 83′ Abdourahmane Barry Christian Früchtl Max Christiansen 87′ 87′ Josip Stanišić 77′ 77′ 88′ 88′ Cédric Jan Itten Tanguy-Austin Nianzou Kouassi 86′ 86′ Jamie Leweling 76′ 76′ Serge David Gnabry Marius Funk 87′ 87′ Jamal Musiala Hans Nunoo Sarpei Christopher Jeffrey Richards Nils Seufert Bouna Sarr 67′ 67′ 68′ 68′ Dickson Abiama 61′ 61′ Marcel Sabitzer 77′ 77′ Timothy Tillman Eric Maxim Choupo-Moting

STATYSTYKI SpVgg Greuther Fürth Bayern Monachium 1 3 Posiadanie piłki 32,8% 67,2% Strzały 8 13 Strzały na bramkę 6 7 Rzuty rożne 6 3 Faule 19 13 Spalone 4 1