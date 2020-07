Luis Suarez i Neymar mieli grać w Bayernie? Tego przynajmniej chciał Josep Gaurdiola, kiedy był trenerem "Die Roten". Transferów nie udało się przeprowadzić i przez to hiszpański trener opuścił Monachium.

