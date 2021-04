Hansi Flick ogłosił w sobotę, że po zakończeniu sezonu rozstanie się z Bayernem Monachium. Według Lothara Matthaeusa nazwisko jego następcy jest już znane.

Szkoleniowiec mistrzów Niemiec od dłuższego czasu pozostaje w konflikcie z władzami klubu. Według medialnych doniesień, nie podoba mu się jego ograniczona rola w klubie, zwłaszcza w kwestii transferów. Najgorzej układają się relacje z dyrektorem sportowym, Hasanem Salihamidziciem.

Po zwycięskim meczu nad VfL Wolfsburg (3-2) Flick ogłosił, że po zakończeniu sezonu rozstanie się z klubem. Kto może zostać jego następcą? Zdaniem Lothara Matthaeusa to oczywiste. Wybór władz Bayernu padnie na prowadzącego aktualnie RB Lipsk Juliana Nagelsmanna.



Młody trener, który w orbicie zainteresowań Bawarczyków pozostaje od czasów pracy w TSG 1899 Hoffenheim niedawno zaprzeczał w mediach, by na temat przenosin prowadzone były jakiekolwiek rozmowy. Matthaeus jest jednak zdania, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. - Jestem pewien, że to on obejmie w nowym sezonie Bayern - mówił były piłkarz klubu na antenie "Sky Sports".



