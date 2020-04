Manuel Neuer wciąż nie podpisał nowego kontraktu z Bayernem Monachium, ale Oliver Kahn zapewnia, że porozumienie jest jedynie kwestią czasu. Od nowego sezonu do Bawarczyków dołączy z Schalke 04 Alexander Nuebel.

Obecny kontrakt Manuela Neuera wygasa już z końcem przyszłego sezonu, a Bayern nie zwykł zostawiać negocjacji z kluczowymi zawodnikami na ostatni moment. Z niemieckich mediów dochodzą sygnały, że mistrzowie Niemiec zaproponowali bramkarzowi przedłużenie umowy o dwa lata, ale 34-letni golkiper chciałby umowy aż do 2025 roku.

- Sam pokazałem, że bramkarze potrafią grać do późnego wieku - mówi w rozmowie z "Bildem" Oliver Kahn, który karierę bramkarską zakończył w wieku 39 lat. - Utrzymanie wysokiego poziomu to jednak wielkie wyzwanie. Detale kontraktu? To sprawa między Manuelem a nami - odpowiedział członek zarządu Bayernu, który w 2022 roku ma zastąpić samego Karla-Heinza Rummenigge.



Ścieżką wyznaczoną przez Neuera, który w 2011 roku zamienił Schalke 04 Gelsenkirchen na Bayern, by od tamtego czasu zdobyć 17 trofeów, chce udać się Alexander Nuebel. 23-letniemu golkiperowi z końcem czerwca wygasa umowa z Schalke, a Bayern ogłosił już zakontraktowanie zawodnika.



- Pozyskaliśmy utalentowanego golkipera, który będzie miał szansę uczyć się od Manuela Neuera - twierdzi Kahn, zaznaczając, że pozycja obecnego numeru jeden jest niezagrożona.



Kahn odniósł się też do sytuacji w świecie piłki podczas pandemii.



- Takie kryzysy sprawiają, że ujawniają się wszelkie wadliwości systemu. Dają jednak szanse, by wyjść z niego silniejszym i odporniejszym - powiedział legendarny bramkarz Bawarczyków.





