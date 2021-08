W sobotę Bawarczycy przegrali 0-3 z SSC Napoli. Nie pomogła im nawet obecność na murawie gwiazd, na czele z Robertem Lewandowskim. Bilans letnich spotkań klubu to póki co... remis i trzy porażki.

Bayern stracił po zakończeniu poprzedniego sezonu dwóch kluczowych graczy. Klub opuścił David Alaba, który związał się z Realem Madryt, a także Jerome Boateng, któremu nie przedłużono kontraktów. To, w połączeniu z brakiem naprawdę głośnych transferów (najważniejszym jest pozyskanie Dayota Upamecano z RB Lipsk) sprawia, że pojawiają się wątpliwości, czy drużyna będzie w stanie nawiązać walkę z czołowymi ekipami Europy a także z powodzeniem walczyć o kolejny tytuł na krajowym podwórku.



O sile ekipy z Monachium przekonany jest jednak Oliver Kahn. - Nasz skład jest doskonały. Jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu na każdej pozycji - mówił przed sobotnim spotkaniem z Napoli, cytowany przez "SportBild". Jak podkreślił, celem ekipy jest bycie w gronie "trzech, czterech czołowych ekip Europy".



Zbliżającego się sezonu i potencjalnych, kadrowych problemów nie obawia się także nowy trener Bayernu, Julian Nagelsmann, choć zasygnalizował, że "sondowanie rynku transferowego" to nieodłączna część życia klubu. - Trzeba przyglądać się sytuacji i analizować, co mogłoby pchnąć nas naprzód - powiedział.



Pierwszy w tym sezonie mecz "o stawkę" mistrzowie Niemiec rozegrają już 6 sierpnia. W starciu Pucharu Niemiec zmierzą się z Bremer SV.



TC

Reklama