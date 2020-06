Dyrektor generalny Bayernu Monachium Oliver Kahn zdecydowanie zanegował doniesienia mówiące o tym, że Alexander Nuebel zastąpi w bramce Manuela Neuera. Legenda Bawarczyków dodała, że przyszły bramkarz "Die Roten" zaakceptował ten stan rzeczy.

Chociaż podpisanie nowego kontraktu z Manuelem Neuerem nieco oczyściło atmosferę wewnątrz Bayernu, nadal pojawia się wiele spekulacji wokół nowego nabytku klubu z Monachium - Alexandra Nuebela.



Niemiecki bramkarz dołączy do Bawarczyków z Schalke pod koniec sezonu 2019/20. 23-latek w przyszłości ma być zastępcą Neuera, jednak przez przedłużające się negocjacje z doświadczonym golkiperem, wielu ekspertów sądziło, że może wygryźć go ze składu już teraz.



Ich opinie jednak nie potwierdziły się, a Neuer podpisał nową umowę z "Die Roten", która będzie obowiązywała do 2023 roku. Jak powiedział dyrektor generalny klubu Oliver Kahn, Niemiec nadal ma być pierwszym wyborem trenera Flicka, a Nueber musi się pogodzić z rolą rezerwowego.



- To jest rozsądna kolej rzeczy. Nueber będzie podążał tą drogą i stopniowo stawał się numerem jeden. Nie ma nic lepszego niż posiadanie dwóch znakomitych golkiperów w kadrze - stwierdził Kahn w rozmowie z niemieckim "Sky".