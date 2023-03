Zainteresowanie FC Bayern Frauen było na tyle konkretne, że zawodniczka podpisała z klubem trzyletni kontrakt, choć niemal od razu została wypożyczona do 1. FC Koeln. To właśnie ten klub reprezentuje od półtora roku.

Bayern Monachium. Weronika Zawistowska latem wróci do klubu

Teraz jednak Bayern ogłosił, że Zawistowska latem wróci do Monachium i otrzyma swoją szansę w Bayernie.

- To dla mnie wielka szansa. Wierzyła w nią od początku, kiedy podpisałam kontrakt z Bayernem. Ciężko pracowałam przez półtora roku, by zbliżyć się do tej możliwości. Nie mogę się doczekać, kiedy zadebiutuję w Bayernie - powiedziała Polka dla oficjalnej strony klubu.