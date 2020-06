Robert Lewandowski ma niesamowity sezon. W 41 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył aż 48 bramek i cały czas śrubuje ten wynik, który jest jego indywidualnym rekordem. W sobotę walnie przyczynił się do zwycięstwa Bayernu Monachium z SC Freiburg 3-1 w 33. kolejce Bundesligi.

Lewandowski w tym sezonie Bundesligi strzelił 33 gole w 30 meczach. Ostatnie dwa dołożył właśnie z Freiburgiem.



"Miał udział we wszystkich bramkach, które zdobyliśmy w sobotę, to oczywiście wspaniale" - chwalił podopiecznego Hansi Flick, trener Bayernu.



Kapitan reprezentacji Polski oprócz dwóch goli zaliczył również asystę przy trafieniu Joshui Kimmicha.



Nie tylko jednak trener Bawarczyków, ale i rywale doceniają klasę "Lewego".



"To zawodnik światowej klasy. Sposób, w jaki porusza się w polu karnym - również jego ciąg na bramkę. To, że przy pierwszym swoim golu stał w odpowiednim miejscu, to nie była kwestia przypadku. Niestety dla nas" - podsumował Alexander Schwolow, bramkarz Freiburga.



Ile Lewandowski będzie jeszcze w stanie trafić do siatki w tym sezonie Bundesligi? Do rozegrania została tylko jedna kolejka. Za tydzień Bayern zagra w Wolfsburgu.



Rekordzistą Bundesligi jest Gerd Mueller, który w sezonie 1971/72 strzelił aż 40 goli. Były snajper Bayernu ma trzy najlepsze wyniki w tej klasyfikacji, czwartą pozycję zajmuje Dieter Mueller, a piąty jest już Polak.





Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

