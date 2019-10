- Nie wyobrażam sobie, żeby Thomas Mueller był wkrótce sprzedany - stwierdził dyrektor generalny Bayernu Monachium Karl-Heinze Rummenigge. To odpowiedź Bawarczyków na pogłoski o zmianie barw klubowych przez doświadczonego napastnika.

Mueller jest niezadowolony ze swojej obecnej sytuacji w Bayernie. 30-letni napastnik wprawdzie gra regularnie, ale dopiero ostatnio rozegrał cały mecz. Miało to miejsce w spotkaniu z Unionem Berlin w 9. kolejce Bundesligi. "Jeśli trenerzy postrzegają mnie tylko jako zmiennika, to muszę zacząć myśleć o swojej przyszłości" - przyznał niedawno na łamach magazynu "Kicker". "Jestem na to zbyt ambitny. Właśnie skończyłem 30 lat, jestem w najlepszej formie i głodny sukcesów" - dodał Mueller.



W niemieckich mediach pojawiły się doniesienia, że zainteresowane Muellerem są dwa kluby - Manchester United i Inter Mediolan. Zwłaszcza "Czerwone Diabły" potrzebują solidnych wzmocnień. Według "Mirrora", szef ekipy z Old Trafford Ed Woodward zagwarantował trenerowi Ole Gunnarowi Solskjaerowi 125 milionów funtów na transfer Muellera oraz pomocnika Bayeru Leverkusen Kaia Havertza.



Mueller był już w przeszłości w orbicie zainteresowań Manchesteru United, ale tylko na tym się skończyło. Teraz również wydaje się, że jego transfer dla Old Trafford w zimowym okienku jest mało prawdopodobny. Świadczą o tym słowa ważnych postaci Bayernu - dyrektora generalnego Karla-Heinze'a Rummenigge oraz dyrektora sportowego Hasana Salihamidzicia.



"Nie wyobrażam sobie, żeby Mueller został wkrótce sprzedany" - stwierdził stanowczo Rummenigge.

