Bayern Monachium nie pamięta, kim był Lewandowski. Niesie go nowa gwiazda

Kameruńczyk Eric Maxim Choupo-Moting już jakiś czas temu został okrzyknięty następcą Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium, a teraz niemal każdym meczem wykazuje, że to nie są określenia na wyrost. Dwa gole w starciu z Hertą Berlin, po jednym z FSV Mainz, Hoffenheim i SC Freburg, do tego dwie asysty - ta jesień niewątpliwie należy do niego.