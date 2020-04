Od przyszłego sezonu Miroslav Klose będzie asystentem trenera Hansiego Flicka, donosi niemiecki "Bild". Obecnie były król strzelców mundialu pracuje przy młodzieżowych drużynach Bayernu Monachium.

Miroslav Klose zgodził się na propozycję Hansiego Flicka i zostanie jego asystentem od początku sezonu 2020/21 - twierdzi dziennikarz Christian Falk, korespondent "Bilda" w sprawach dotyczących Bayernu Monachium. I cytuje też wypowiedź Flicka: "Rozmawiałem z Mirem krótko przed Wielkanocą. Teraz decyzja należy do niego" - miał powiedzieć trener Bayernu.

Według najnowszych informacji Klose przystał na pomysł Flicka. Teraz wszystko w rękach dyrektora sportowego Hasana Salihamidzicia, który ma wyrazić zgodę na przeniesienie byłego napastnika z sekcji U-17 do pierwszej drużyny Bayernu. Z tym nie powinno być żadnego kłopotu.



Latem poprzedniego roku doszło jednak do scysji pomiędzy Salihamidziciem a Klose. Dyrektor sportowy chciał przesunąć trenera młodzieży do drużyny do lat 19, ale Klose wolał pozostać przy trenowaniu drużyny U-17. W końcu legendarny napastnik postawił na swoim.



Urodzony w Opolu, lecz reprezentujący Niemcy zawodnik zakończył karierę piłkarską w 2016 roku. Przez ostatnie pięć lat był piłkarzem Lazio Rzym, wcześniej reprezentując właśnie Bayern, Werder Brema oraz 1. FC Kaiserslautern.

Klose, mający także polskie obywatelstwo, został mistrzem świata z reprezentacją Niemiec w 2014 roku. Osiem lat wcześniej został królem strzelców na mundialu w Niemczech. Jest najlepszym strzelcem w historii finałów mistrzostw świata.





