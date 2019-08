Piłkarz reprezentacji Francji do lat 20 Michael Cuisance przechodzi z Borussii Moenchengladbach do Bayernu Monachium. Jak poinformował mistrz Niemiec, utalentowany pomocnik podpisał kontrakt do 2024 roku.

Nie ujawniono szczegółów finansowych, ale według niemieckich mediów kwota transferu wynosi 10 milionów euro.

Bayern, którego napastnikiem jest Robert Lewandowski, kilka dni temu wypożyczył z Interu Mediolan Ivana Periszicia. Bawarczycy po sezonie 2019/20 będą mogli wykupić 30-letniego chorwackiego skrzydłowego.

Ponadto do mistrza Niemiec przejdzie na zasadzie wypożyczenia z Barcelony znany brazylijski skrzydłowy Philippe'a Coutinho. Roczna umowa ma zostać podpisana w najbliższych dniach.

Już wcześniej Bayern pozyskał francuskich obrońców Benjamina Pavarda i Lucasa Hernandeza.

Na inaugurację Bundesligi broniący tytułu zespół z Monachium zremisował u siebie z Herthą Berlin 2-2. Obie bramki dla gospodarzy (jedną z rzutu karnego) zdobył Lewandowski.



