Kingsley Coman miał kontakt z osobą zakażoną wirusem i przebywa w kwarantannie - poinformował Bayern Monachium w krótkim komunikacie.

"Kingsley Coman nie bierze udziału w treningu z powodu kontaktu z osobą, która otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. 24-latek przebywa obecnie w kwarantannie" - tak brzmi komunikat Bayernu, który we wtorek około godziny 18 pojawił się w mediach społecznościowych.

Po kilku minutach pojawiło się uzupełnienie komunikatu. "Coman w niedzielę uzyskał negatywny wynik testu i będzie uczestniczył w cyber-treningu" - brzmiała dalsza część oświadczenia.

Bawarczycy dopiero przed kilkoma dniami wrócili do treningów całą drużyną. Bayern w piątek ma rozpocząć sezon od domowego spotkania z Schalke 04 Gelsenkirchen. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20.30.



Coman został bohaterem ostatniego spotkania Bayernu - finału Ligi Mistrzów, w którym to jego bramka zapewniła Bawarczykom wygraną 1-0 nad Paris Saint-Germain. 24-letni Francuz zagrał w minionym sezonie w 38 spotkaniach, zdobywając osiem bramek i notując siedem asyst.

22-krotny reprezentant Francji trafił do Bayernu w 2017 roku, kiedy to monachijski klub zapłacił 21 mln euro Juventusowi Turyn. Do 18. roku życia skrzydłowy szkolił się zaś właśnie w szkółce PSG, dla którego zagrał w czterech oficjalnych meczach.



