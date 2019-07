Po przylocie do Stanów Zjednoczonych, gdzie Bayern Monachium rozpoczął zgrupowanie przed nowym sezonem, prezes klubu Karl-Heinz Rummenigge odniósł się do sprawy przedłużenia kontraktu z Robertem Lewandowskim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski zaskoczył wszystkich! Tego wyzwania tak jeszcze nikt nie wykonał. Wideo INTERIA.TV

Już dwa tygodnie temu brytyjski "Sky" podał informację o nadchodzącym prolongowaniu umowy Lewandowskiego z Bayernem. Za negocjację nowego, dwuletniego kontraktu, odpowiada doradca reprezentanta Polski, Pini Zahavi. Obecna umowa supersnajpera z mistrzem Niemiec obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku.

Reklama

Przedłużenie owocnej współpracy, która trwa od lipca 2014 roku, wydaje się być blisko finalizacji, o czym świadczą wypowiedzi Rummeniggego prosto z Los Angeles.

- Jeśli masz takiego piłkarza, to tak łatwo go nie wypuszczasz. Dlatego w ubiegłym roku w ogóle nie dopuszczaliśmy myśli, by go stracić - powiedział prezes Bayernu, cytowany przez "Abendzeitung Muenchen". Jednocześnie przyznał, że jeszcze nie wszystko w kwestii przedłużenia kontraktu zostało "klepnięte".

Rummenigge zupełnie nic nie robi sobie z faktu, że w 2023 roku Lewandowski będzie prawie 35-latkiem. Dla niejednego piłkarza to już sporo, by utrzymać najwyższy poziom, ale nie od dziś wiadomo, że Polak jest wzorem samodyscypliny i dbania o swój organizm.

- Jeśli popatrzysz na jego ciało, to widzisz piłkarza, który może łatwo grać na tym poziomie jeszcze przez kilka lat - twierdzi szef mistrza Niemiec.

Przypomnijmy, że do klubu ze stolicy Bawarii "Lewy" trafił na zasadzie wolnego transferu z Borussii Dortmund. Co sezon imponuje skutecznością, jest absolutną gwiazdą, ale pracuje na status postaci pomnikowej i jednej z największych legend klubu. Dotąd w 242 meczach snajper strzelił 191 goli i nic nie wskazuje na to, by miał zatracić formę oraz instynkt goleadora. Do pełni szczęścia w zespole "Die Roten" Lewandowskiego brakuje tylko triumfu w Lidze Mistrzów.



Podczas pobytu w Ameryce, Bayern w ramach turnieju "Audi Summer Tour" rozegra trzy mecze towarzyskie, mierząc się kolejno z Arsenalem Londyn, Realem Madryt i AC Milan. Pierwsze spotkanie z "Kanonierami" odbędzie się w czwartkowy poranek polskiego czasu (godz. 5).

AG