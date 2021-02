- Nasze relacje są absolutnie dobre. Zapewniłem Alabę, że Bayern będzie traktował go poważnie i chciałbym, aby zagrał jeszcze w meczu z kibicami - skomentował potencjalne odejście Davida Alaby z Bayernu Monachium szef bawarskiego klubu Karl-Heinz Rummenigge. Austriak nie jest jednak jedynym kluczowym zawodnikiem, z którym "Die Roten" nie przedłużyli jeszcze kontraktu.

Kwestie kadrowe Bayernu Monachium są ostatnio jednym z najczęściej poruszanych przez niemieckie media tematów. Nie tylko przez pryzmat potencjalnych zmienników, co miało wpływać ostatnimi czasy na postawę drużyny, ale również z względu na przeciągające się negocjację kontraktowe.

Szczególnie dużo uwagi poświęcało się tematowi Davida Alaby. Austriak najprawdopodobniej nie przedłuży wygasającej już w czerwcu umowy z "Die Roten", a wcześniej zbyt wiele punktów spornych w toczących się negocjacjach wypłynęło do mediów, co dodatkowo skonfliktowało wszystkie zainteresowane strony.



- Chciałbym, żeby sprawy wewnętrzne nie wyciekły. Liczby podawane w mediach nie odpowiadają rzeczywistości. Jestem rozczarowany i smutny, że klub nigdy oficjalnie nie zaprzeczył pogłoskom - grzmiał wówczas obrońca Bayernu.



Finalnie topór wojenny udało się zakopać, a piłkarz jak i klub doszli do porozumienia w sprawie odejścia zawodnika. Alaba dogra sezon do końca, a później podpisze umowę z nową ekipą. Według niemieckich mediów najbliżej mu do Manchesteru City oraz Realu Madryt.

- Kiedy niedawno pojawiły się plotki o transferze, David przyszedł do mnie na kawę. Nasze relacje są absolutnie dobre. Zapewniłem Alabę, że Bayern będzie traktował go poważnie i chciałbym, aby zagrał jeszcze w meczu z kibicami. Przyszedł do nas w wieku 13 lat i zawsze dawał z siebie wszystko. On na to zasługuje - powiedział szef Bayernu Karl-Heinz Rummenigge, w rozmowie z niemieckim "Sport1.de".



W czerwcu kończy się również kontrakt innego defensora Jerome Boatenga. Niemieckie media spekulowały, że opóźnienie w sprawie podpisania nowego kontraktu wynika z zaawansowanych rozmów pomiędzy Bayernem a Dayotem Upamecano.



- Zazwyczaj prosimy graczy powyżej 30. roku życia o cierpliwość, nawet jeśli umowa wygasa. Jerome o tym wie i ma tego pełną świadomość. Gra ostatnio bardzo dobrze - stwierdził Rummenigge.

Włodarze "Die Roten" intensywnie pracują także nad nową umową Leona Goretzki. Co prawda kontrakt pomocnika kończy się dopiero w 2022 roku, to już rozpoczęto rozmowy.



- W 2020 roku Leon zrobił bardzo dużo, aby uzyskać status ważnego gracza. To co on robi z Joshuą Kimmichem jest niesamowite. To jeden z najlepszych duetów, nie tylko w Niemczech, ale także na poziomie międzynarodowym.



- Mam nadzieję, że dojrzał również na poziomie mentalnym i wie czego można oczekiwać od klubu w czasach pandemii. Będę szczery, nie damy rady wszystkiego przejść i potrzebujemy zrozumienia graczy - dodał.



Bayern Monachium kolejne spotkanie rozegra już dziś (05.02) o godzinie 20. Rywalem Bawarczyków będzie Hertha Berlin.



