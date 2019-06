Bayern Monachium szuka wzmocnień na najbliższy sezon, ale też na następne. Niemieckie media donoszą, że za rok możliwa będzie wielka transakcja z Bayerem Leverkusen, skąd Bawarczycy chcą sprowadzić Kaia Havertza.

Kai Havertz to jedno z najbardziej elektryzujących nazwisk w Bundeslidze. Pomocnik, który dopiero 11 czerwca skończył 20 lat, ma za sobą już trzy sezony w Bundeslidze. W tym czasie rozegrał w niej 88 meczów. Świetnie spisywał się zwłaszcza w ostatnim - strzelił aż 17 goli, dokładając do tego cztery asysty.

Znakomite występy w Bayerze zwróciły na niego oczy największych klubów. Doceniają go również rywale - w ankiecie przeprowadzonej przez "Kickera" piłkarze wybrali Havertza najlepszym zawodnikiem ostatniego sezonu Bundesligi. Nic dziwnego, że trafił na listę życzeń Bayernu, który zwykle stawia sobie za cel sprowadzanie najlepszych niemieckich piłkarzy.





Monachijczycy złożyli już ofertę za wycenianego na 90 milionów euro piłkarza, ale Bayer ją odrzucił. Klub z Leverkusen nie zamierza pozbywać się Havertza tego lata bez względu na wysokość oferty.



"SportBild" przekazuje jednak, że Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy bawarskiego klubu, pozostaje w kontakcie z przedstawicielami Leverkusen. We wtorek miało też dojść do spotkania skauta Bayernu z menedżerem Havertza, w czasie którego omawiana była potencjalna przyszłość piłkarza w Monachium. Do transferu miałoby dojść w lecie 2020 r.



Kontrakt Havertza w Leverkusen wygasa za trzy lata. Według medialnych doniesień, sprowadzeniem trzykrotnego reprezentanta Niemiec zainteresowane są również największe kluby Premier League oraz FC Barcelona.



