"Serwus Julian! Serdecznie witamy w Bayernie" - tak Bawarczycy przywitali swojego nowego trenera. 1 lipca zaczął obowiązywać aż pięcioletni kontrakt Nagelsmanna z Bayernem Monachium. Jednak jak to przy trenerach bywa - współpraca ta może potrwać zarówno znacznie krócej, jak i znacznie dłużej niż planowane pięć lat.

Jeszcze w tym tygodniu Nagelsmann ma zostać oficjalnie zaprezentowany na konferencji prasowej. Ta prawdopodobnie odbędzie się 7 lipca.



Julian Nagelsmann rozpoczął pracę w Bayernie

Nagelsmann na stanowisku trenera zastąpił Hansiego Flicka, który objął reprezentację Niemiec. To właśnie dziś oficjalnie były trener Bayernu zastąpił Joachima Loewa.



Prowadzenie mistrza Niemiec będzie największym wyzwaniem w karierze zaledwie 33-letniego trenera. W Bayernie będzie wymagać się od niego regularnego zdobywania trofeów - tymczasem Nagelsmann w swoim dorobku ma jedynie tytuł mistrza Niemiec, ale... do lat 19, gdy prowadził młodzieżową drużynę TSG Hoffenheim.



Podczas pracy z dorosłą drużyną Hoffenheim, a później RB Lipsk nie zdołał wywalczyć żadnego trofeum w lidze zdominowanej przez Bayern. Z Lipskiem był bliższy triumfu w Pucharze Niemiec - przegrał jednak tegoroczny finał z Borussią Dortmund. Jego sporym osiągnięciem był też zeszłoroczny awans do półfinału Ligi Mistrzów.

Nagelsmann po raz pierwszy poprowadzi Bayern w Bundeslidze 13 sierpnia w meczu przeciwko Borussii Moenchengladbach. Cztery dni później zmierzy się z Borussią Dortmund w Superpucharze Niemiec, a wcześniej czekać go będzie jeszcze mecz wczesnej rundy Pucharu Niemiec.





Zmiana Flicka na Nagelsmanna jest tylko jedną z wielu zmian na stanowiskach trenerskich w Bundeslidze. Następcą Nagelsmanna w Lipsku został Jesse March.

Nowym trenerem Borussii Dortmund został Marc Rose, który przeniósł się do klubu z Moenchengladbach. Z kolei w "Źrebakach" zastąpił go Adi Huetter, prowadzący ostatnio Eintracht Frankfurt. Eintracht zatrudnił więc Olivera Glasnera z Wolfsburga, a "Wilki" postanowiły dać szansę byłemu trenerowi PSV Eindhoven - Markowi van Bommelowi.

Do zmian na ławkach trenerskich doszło też w Bayerze Leverkusen (nowym trenerem został Gerardo Seoane) oraz 1. FC Koeln (Steffen Baumgart).

