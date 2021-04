Joshua Kimmich zrezygnował z usług reprezentującej go agencji menadżerskiej. Piłkarz chce sam negocjować warunki swojego nowego kontraktu i dołączyć do najlepiej opłacanych piłkarzy w klubie.

Kimmich swoją decyzję przekazał dziennikowi "Bild". - Jestem gotowy reprezentować się samodzielnie w najlepszy możliwy sposób - powiedział środkowy pomocnik Bayernu.

26-letni pomocnik pragnie przedłużyć swój kontrakt z Bayernem, ale przy okazji doskoczyć do grupy najlepiej zarabiających w Bayernie piłkarzy - jak Robert Lewandowski, Manuel Neuer oraz Thomas Mueller. Kimmich jest zdania, że zasługuje na to swoim statusem w zespole oraz wpływem na grę drużyny.



Kimmich poszedł w ślady De Bruyne

Rozgrywający ma jeszcze ważny kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Niedługo przystąpi do renegocjacji jego warunków, lecz tuż przed tym zerwał umowę z dotychczas reprezentując go agencją "fair-sport GmbH".

Co ciekawe na podobny ruch zdecydował się ostatnio Kevin De Bruyne. Belgijskiemu zawodnikowi takie rozwiązanie wyszło na dobre - wywalczył sporą podwyżkę i przedłużył swój kontakt z Manchesterem City do 2025 roku.

