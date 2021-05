Bundesliga Bundesliga. Erling Haaland piłkarzem sezonu w głosowaniu fanów

Robert Lewandowski ma za sobą znakomity sezon podczas którego udało mu się zdobyć 41 bramek w Bundeslidze i pobić w ten sposób rekord legendarnego Gerda Muellera.



Wyczyn ten nie wystarczył jednak, aby polski napastnik został wybrany najlepszym napastnikiem ubiegłej kampanii w głosowaniu fanów. Wyróżnienie to trafiło do atakującego Borussii Dortmund Erlinga Haalanda.



Młody Norweg miał jednak na swoim koncie o 14 trafień mniej od "Lewego" i dodatkowo nie był nawet drugim najskuteczniejszym strzelcem w lidze. Częściej od niego trafiał bowiem Andre Silva (28 goli).

Reklama

- Moim zdaniem nie jest to możliwe! Zawodnikiem tego sezonu może być tylko Lewandowski. W tym roku udało mu się pobić rekord, który wydawało się, że był nie do ruszenia. Gigantyczne osiągnięcie. To nie powtórzy się w najbliższym czasie - powiedział czterokrotny mistrz Niemiec i zdobywca pucharu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium - Carsten Jancker, cytowany przez "sport1.de".





Lewandowski nie został wybrany piłkarzem sezonu! Były piłkarz Bayernu nie zgadza się z tym werdyktem

Pomimo swojej zdecydowanej reakcji niemiecki napastnik docenił grę Haalanda.



- Myślę, że jest to wybitny zawodnik i przyszłość należy do niego. Podoba mi się jego postawa - dodał.



Wokół napastnika Borussii zrobiło się ostatnio wiele szumu. Europejskie media odnotowywały, że obserwują go Real Madryt, Chelsea czy Manchester City. Sam zainteresowany stwierdził jednak, że póki co obowiązuje go kontrakt z BVB.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź

PA