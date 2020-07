- Marko Perković to znany piosenkarz w Chorwacji. Koncertuje w całym kraju, a ta piosenka opowiada o miłości do Chorwacji i o tym, jak piękny jest nasz kraj. Szkoda, że tak to zostało odebrane. Manuel Neuer nie zrobił nic złego - powiedział Ivan Rakitić. Chorwacki piłkarz odniósł się do kontrowersyjnego nagrania, na którym bramkarz Bayernu śpiewa piosenkę z oskarżanym o promowanie faszyzmu - Marko Perkoviciem.

W minioną niedzielę niemieckie media opublikowały nagranie, na którym widać jak bramkarz Bayernu Monachium Manuel Neuer - wraz z kontrowersyjnym wokalistą Marko Perkoviciem - śpiewał chorwacką piosenkę "Lijepa li si".



Perković występuje w zespole Thompson i media często utożsamiają go z chorwackim faszyzmem. Lider grupy miał wznosić faszystowskie okrzyki na koncertach, choć jest jednym z najpopularniejszych wokalistów w Chorwacji.



Agenci niemieckiego piłkarza nie odnieśli się do sytuacji, jednak zaznaczyli, że Neuer nie zna chorwackiego. W obronie bramkarza stanął jednak były klubowy kolega Ivan Rakitić.



- Manuel w Chorwacji jest jednym z nas. Jesteśmy dumni, że tak często przyjeżdża do Chorwacji i czuje się z nami dobrze. W Schalke był dla mnie jak starszy brat - powiedział piłkarz Barcelony w rozmowie z portalem "Sport1.de".