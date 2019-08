Stało się to, co wydawało się być już niemal przesądzone. Ivan Periszić został piłkarzem Bayernu. Chorwat trafił do ekipy mistrza Niemiec w ramach rocznego wypożyczenia z opcją wykupu.

Jeszcze przed otwarciem letniego okienka transferowego włodarze Bayernu zapowiadali znaczną rewolucję w kadrze zespołu. Po znacznym wzmocnieniu bloku defensywnego Bawarczycy w końcu zakontraktowali piłkarza, który ma rywalizować o wyjściowy skład w formacjach ofensywnych.

Periszić to 30-letni skrzydłowy, wicemistrz świata z poprzedniego roku. Chorwat był zawodnikiem Interu od 2015 roku. Gra w Bundeslidze nie będzie jednak dla niego żadną nowością. Wcześniej bowiem bronił już barw m.in. Wolfsburga oraz największego rywala Bayernu, Borussii Dortmund.

"Jestem szczęśliwy z powrotu do Niemiec. Bayern to jeden z największych klubów w Europie. Chcemy walczyć o zwycięstwo nie tylko w Bundeslidze, ale także w Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów" - komentuje swój transfer dla oficjalnej strony klubowej Periszić.

Wypożyczenie doświadczonego piłkarza ma kosztować Bayern około 5 milionów euro. Ewentualny transfer definitywny po zakończeniu rozgrywek ma z kolei kosztować mistrzów Niemiec około 20 milionów euro.

