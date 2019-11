Związany z Bayernem od blisko 30 lat Hermann Gerland będzie asystentem tymczasowego trenera Hansiego Flicka - poinformowała oficjalna strona klubu. Wczoraj zwolniony z Bayernu został dotychczasowy trener Niko Kovacz.

Porażka 1-5 z Eintrachtem Frankfurt wywołała trzęsienie ziemi w bawarskiej drużynie. Głową zapłacił za to trener Niko Kovacz, który do Bayernu przyszedł właśnie z Eintrachtu. Mistrzowie Niemiec powierzyli obowiązki pierwszego trenera dotychczasowemu asystentowi Kovacza Hansiemu Flickowi. Poprowadzi on drużynę w środowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus i sobotnim meczu z Borussią Dortmund.

Funkcję asystenta Flicka będzie pełnił Hermann Gerland, który z Bayernem - z przerwami - jest związany od 1990 roku. W przeszłości pełnił różne funkcje - trenera rezerw, asystenta trenera, kierownika drużyny, a ostatnio szefa działu młodzieżowego.

- Hermann jest bardzo doświadczonym pracownikiem. Zna klub, zna tutejsze procedury, zna cały Bayern. Właśnie dlatego chciałem z nim współpracować - mówi Flick na oficjalnej stronie klubu.

Bawarczycy, którzy już w środę zagrają z Olympiakosem, z kompletem punktów prowadzą w swojej grupie Ligi Mistrzów. Gorzej idzie im w Bundeslidze, gdzie zajmują dopiero czwarte miejsce z czterema punktami straty do liderującej Borussii Moenchengladbach.

Zdjęcie Hermann Gerland (z prawej) z byłym trenerem Bayernu Niko Kovaczem / A. Beier/FC Bayern / Getty Images

