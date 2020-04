Hansi Flick przedłużył umowę z Bayernem Monachium. Niemiecki szkoleniowiec podpisał nowy kontakt do 30 czerwca 2023 roku.

Flick zastąpił na stanowisku zwolnionego na początku listopada zeszłego roku Nika Kovacza. Początkowo miał być jedynie opcją tymczasową, ale drużyna pod jego wodzą niespodziewanie zaczęła osiągać znakomite rezultaty.

W 21 spotkaniach pod wodzą Flicka Bayern odniósł 18 zwycięstwa, jeden mecz zremisował i zaledwie dwa przegrał. Przed przerwaniem rozgrywek notował serię 15 spotkań bez porażki. Bayern odzyskał fotel lidera Bundesligi, a w Lidze Mistrzów był bliski awansu do 1/4 finału. W pierwszym spotkaniu 1/8 finału pokonał Chelsea FC 3-0.



Choć trudno w to uwierzyć praca w Bayernie jest w zasadzie pierwszą samodzielną pracą trenerską 55-latka. Wcześniej, w latach 2000-2005 prowadził TSG Hoffenheim, ale klub grał wtedy na znacznie niższym poziomie, w Regionallidze. Później przez długi czas był asystentem Joachima Loewa w reprezentacji Niemiec, a także pracownikiem Bayernu.



Nowa umowa Flicka ma obowiązywać do 30 czerwca 2023 roku.



- Rozmowy z Karlem-Heinzem Rummenigge, Hasanem Salihamidziciem oraz Oliverem Kahnem odbywały się w atmosferze wzajemnego dużego zaufania. Wspólnie ustaliliśmy kierunek na następne lata. Razem możemy wiele osiągnąć - powiedział Flick po podpisaniu kontraktu.



- Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej pracy Flicka. Zespół grał bardzo atrakcyjną piłkę, co było poparte dobrymi wynikami. Jesteśmy jedynym niemieckim klubem, który wciąż był w grze o trzy trofea. Podoba mi się sposób, w jaki Hansi kieruje zespołem i to, jakim jest człowiekiem. Jego empatia mówi sama za siebie - skomentował z kolei szef Bayernu Rummenigge.





