Bayern Monachium w obecnej kolejce może sobie zagwarantować mistrzostwo Niemiec. Bawarczycy muszą pokonać Borussię Moenchengladbach, a jeżeli nie uda im się wygrać, to wszystko będzie zależało od RB Lipsk.



Robert Lewandowski nadal natomiast walczy o wyrównanie lub pobicie rekordu legendarnego Gerda Muellera. Reprezentant Polski ma na swoim koncie 36 bramki, a do końca rozgrywek ligi niemieckiej pozostały trzy kolejki.



- Oczywiście pobicie rekordu jest jego celem, ale również napędza to nas. Najważniejsza jest jednak wygrana. Kiedy gramy dobrze to również świetnie radzi sobie "Lewy". On jest niesamowity, mówimy w końcu o najlepszym piłkarzu świata. Pod bramką on jest jednym z najlepszych w ostatnich latach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi mając go u siebie - powiedział Flick podczas przedmeczowej konferencji prasowej, cytowany przez portal "Sport1.de".

Obecny szkoleniowiec Bayernu Monachium odniósł się również do swojej przyszłości oraz posady selekcjonera reprezentacji Niemiec.



- Odbyłem rozmowę z dyrektorem generalnym reprezentacji Niemiec Oliverem Bierhoffem, ale nic nie zostało jeszcze postanowione. Miałem również kilka innych propozycji. Daleko jest jeszcze do rozstrzygnięcia, jak będzie wyglądała moja przyszłość. Prowadzenie reprezentacji to na pewno nie jest nudne zajęcie. Pracowałem tam i mam same dobre wspomnienia - stwierdził Niemiec.





Julian Nagelsmann w Bayernie Monachium. "Mam o nim absolutnie dobrą opinię"

Bayern Monachium potwierdził, że kolejnym trenerem "Die Roten" będzie Julian Nagelsmann, który obecnie pracuje w RB Lipsk.



- Poznałem go podczas pracy w Hoffenheim i mam o nim absolutnie dobrą opinię. Jest bardzo dobrym trenerem. Przekazałem mu gratulacje i napisałem, że czeka go świetna zabawa z tym zespołem.



Bawarczycy kolejne spotkanie rozegrają już jutro o godzinie 18.30. Rywalem Bayernu będzie wcześniej wspomniana Borussia Moenchengladbach. Transmisją spotkania zajmie się Eleven Sports 1, a jego przebieg będzie można także śledzić w Interii.

