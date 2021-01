Trener Hansi Flick ogłosił, że Bayern Monachium nie będzie przeprowadzał żadnych transferów w zimowym okienku. Szkoleniowiec jest zadowolony ze swojej obecnej kadry.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Bayern Monachium – FSV Mainz 5-2. Skrót meczu (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

55-letni szkoleniowiec złożył deklarację przed piątkowym spotkaniem ligowym z Borussią Moenchengladbach.

Reklama

- Nie potrzebuję nowych graczy. Sądzę, że mamy w zespole odpowiednią jakość. Nasze cele na rok 2021 nie są na razie zagrożone - zapewnił Flick na konferencji prasowej.



Latem zespół z Bawarii sprowadził do Monachium wielu zawodników, ale żaden z nich nie przebił się do podstawowej jedenastki. Nawet Leroy Sane, kreowany na wielką gwiazdę, dobre występy przeplata bardzo przeciętnymi.



- Mamy odważną filozofię i gramy z olbrzymią intensywnością. To dlatego jeden czy drugi zawodnik ma problemy z adaptacją. Nowym zawodnikom przydałoby się więcej jednostek treningowych z drużyną - ocenił Flick.



Szkoleniowiec Bayernu zareagował też na plotki dotyczące potencjalnego odejścia Joshuy Zirkzee oraz Javiego Martineza. Niemiecki trener zapewnił, że na razie obaj skupiają się na grze dla Bayernu.



Bawarczycy w pierwszym meczu w 2021 roku pokonali 5-2 FSV Mainz, choć do przerwy przegrywali 0-2. W piątek ich kolejnym rywalem będzie Borussia Moenchengladbach.

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Zdjęcie Hansi Flick / Alexander Hassenstein / Getty Images

WG