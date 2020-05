- Philippe Coutinho będzie gotowy do gry w ostatnich meczach sezonu - zapewnia trener Bayernu Monachium Hansi Flick. Dłuższa przerwa może za to czekać Corentina Tolisso.

Wydaje się, że wąska kadra może być największym problemem Bayernu Monachium po powrocie do gry. Natężenie meczów oraz brak okresu przygotowawczego mogą potęgować kontuzje zawodników - oceniają zgodnie eksperci.

Tym bardziej, że urazy Bawarczyków nie oszczędzały już wcześniej. Poważne kontuzje w ciągu sezonu odnosili m.in. Niklas Suele, Lucas Hernandez, Javi Martinez, czy Kingsley Coman. Teraz problemy ze zdrowiem mają Philippe Coutinho i Corentin Tolisso.



Pierwszy z nich przeszedł niedawno operację kostki i jego powrót do zdrowia nie przebiega tak dobrze, jak się spodziewano. Pierwotnie miał pauzować jedynie przez dwa tygodnie, ale ostatnio pojawiły się głosy, poddające w wątpliwość powrót przed końcem sezonu.



W szybszą rekonwalescencję piłkarza wierzy za to Hansi Flick, trener Bayernu. Zwłaszcza, że piłkarz dobrymi występami miałby przekonać włodarzy klubu, by zapłacili jego klauzulę wykupu.



- Coutinho powinien wrócić na ostatnie mecze sezonu - przekazał "Bildowi" Flick.



Gorzej wygląda sytuacja Corentina Tolisso. Francuski pomocnik nabawił się uraz kostki na jednym z pierwszych wspólnych treningów Bayernu. Jak podaje "Kicker" jego powrót w tym sezonie nie jest zbyt prawdopodobny.





