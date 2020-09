Philippe Coutinho, Alvaro Odriozola i Ivan Periszić nie są już piłkarzami Bayernu Monachium. Informacje o ich odejściu potwierdził Hansi Flick, natomiast nadal nie jest pewna przyszłość Thiago Alcantary i Davida Alaby. Póki co nadal będą oni trenowali z klubem.

Kadra Bayernu Monachium na najbliższy sezon Bundesligi nie jest jeszcze ostatecznie ustalona. Trener Bawarczyków Hansi Flick przyznał, że z klubem na pewno pożegna się przynajmniej trzech piłkarzy. Philippe Coutinho trenuje już z Barceloną, Alvaro Odriozola powróci do Realu Madryt, a Ivan Periszić do Interu Mediolan.



- Straciliśmy trzech piłkarzy o wysokich umiejętnościach. Pracujemy nad tym, aby przywrócić na tych pozycjach jakość - powiedział trener Bayernu, cytowany przez "Goal".



Niedawne doniesienia medialne mówiły także o tym, że z Bayernu mogą odjeść Thiago Alcantara i David Alaba. Hiszpański pomocnik łączony jest z Liverpoolem, natomiast Bawarczycy nadal nie mogą się porozumieć co do kontraktu z Alabą. Jak twierdzi "Sport1.de" kwestią problematyczną są zarobki zawodnika, a obecna umowa reprezentanta Austrii obowiązuje do czerwca 2021 roku.



- Nie jest to łatwa sytuacja, jednak tak długo jak będą oni w składzie, to będę z nimi pracować - dodał Niemiec.



Bayern obawia się, że obaj piłkarze mogą odejść za darmo. Alabą również interesują się angielskie kluby i kontaktowały się z nim Chelsea oraz Manchester City.



Bawarczycy rozpoczną nowy sezon dopiero w przyszłym tygodniu. Ze względu na grę w Lidze Mistrzów, mecz 1. rundy Pucharu Niemiec pomiędzy Bayernem a Dueren zostanie rozegrany w październiku. Pierwszym rywalem Bayernu będzie natomiast Schalke. Później zawodnicy Flicka zagrają z Sevillą o Superpuchar Europy.



PA