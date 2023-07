Bayern Monachium finalizuje hitowy transfer. Bierze objawienie sezonu

" Kim Min-jae zakończy dziś drugą część testów medycznych , po czym Bayern uruchomi klauzulę wykupu z Napoli " - przekazał na Twitterze świetnie zorientowany w newsach transferowych dziennikarz Fabrizio Romano. "To ostatni krok przed oficjalnym ogłoszeniem transferu" - dodał.

Kim Min-Jae o krok od Bayernu Monachium

Kim Min-jae przed rozpoczęciem zeszłego sezonu przeszedł za 18 mln euro z Fenerbahce do SSC Napoli i z miejsca stał się liderem formacji defensywnej włoskiego zespołu. Był też jednym z najważniejszych graczy, dzięki którym Napoli sięgnęło po mistrzostwo Włoch.

Teraz wszystko wskazuje na to, że 26-letni Koreańczyk zostanie nowym piłkarzem Bayernu Monachium, gdzie będzie rywalizował o miejsce w składzie z Matthijsem de Ligtem oraz Dayotem Upamecano. Jego transfer jest reakcją na prawdopodobne odejścia Lucasa Hernandeza oraz Benjamina Pavarda .

Dla Bayernu będzie to już trzeci głośny letni transfer do klubu. Wcześniej Bawarczycy zakontraktowali piłkarzy, którym wygasły umowy z największymi rywalami Bayernu - Borussią Dortmund i RB Lipsk. Są to Raphael Guerreiro oraz Konrad Laimer.