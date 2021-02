Robert Lewandowski jest niesamowity! Polski napastnik strzelił dwie bramki w wygranym przez Bayern starciu z Koeln 5-1 i ma już na swoim koncie 28. trafień. Do wyrównania rekordu Gerda Muellera brakuje mu jeszcze 12 goli. Nic więc dziwnego, że niemieckie media są zachwycone postawą atakującego w poprzednim meczu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Bayern Monachium - FC Koeln 5-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports Robert Lewandowski Bundesliga. Robert Lewandowski coraz bliżej rekordu Gerda Muellera

Robert Lewandowski zdobył 2. i 3. bramkę dla Bayernu w meczu z FC Koeln . Polski napastnik najpierw świetnie wykończył akcję uderzeniem z bocznej strefy pola karnego, a później oddał pewny strzał z okolic 13. metra, nie dając bramkarzowi szans na interwencję.



Dla "Lewego" były to kolejno 27. i 28. bramka w tym sezonie, dzięki czemu nadal ma on szansę na pobicie rekordu legendarnego Gerda Meullera. Niemiecki napastnik w sezonie 1971/72 zdobył 40 goli w Bundeslidze.



Świetną dyspozycję Lewandowskiego doceniły również niemieckie media. Prestiżowy dziennik "Bild" przyznał mu notę 1, co jest najwyższą oceną i oznacza "klasę światową". Oprócz polskiego napastnika taką oceną mógł pochwalić się jedynie Leon Goretzka.





Reklama

Na nieco niższą notę zdecydowały się inne portale. Monachijski "Abendzeitung" przyznał mu 2. Tak samo jego grę ocenili dziennikarze niemieckie "Goal", "Spox.de" oraz "Sport.de".



- Rekord Muellera trzęsie się coraz mocniej. Lewandowski jest po prostu nie do zatrzymania - napisał "Goal".



Jedynie "Sportbuzzer.de" zdecydował się na 3, choć dziennikarze portalu również docenili kunszt strzelecki polskiego napastnika.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź